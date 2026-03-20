Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Зеленський: ЗСУ зірвали весняний наступ росіян — це факт

Президент зазначив, що ворог кожного дня несе серйозні втрати.

Зеленський: ЗСУ зірвали весняний наступ росіян — це факт
Володимир Зеленський
Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський заявив журналістам, що ЗСУ зірвали весняний наступ росіян. 

"Ну, по-перше, наші хлопці — просто молодці. Те, що вони зірвали наступ, який планували росіяни — це факт. Наступ повинен був бути на початку весни, саме в березні місяці. Їм не вдалося, спроб було багато, хлопці зірвали. Просто молодці. Кожного дня показують свій героїзм наші воїни. Наприклад, сьогодні 59-та бригада — вони збили ворожий гелікоптер К-52. Ну, і кожного дня несе ворог втрати серйозні. І я думаю, що ворог не буде припиняти можливості і бажання захоплювати українську землю. І тому треба стояти міцно, а нам всім треба допомагати нашим героям і бути вдячними".

