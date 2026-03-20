Президент Володимир Зеленський заявив журналістам, що ЗСУ зірвали весняний наступ росіян.

"Ну, по-перше, наші хлопці — просто молодці. Те, що вони зірвали наступ, який планували росіяни — це факт. Наступ повинен був бути на початку весни, саме в березні місяці. Їм не вдалося, спроб було багато, хлопці зірвали. Просто молодці. Кожного дня показують свій героїзм наші воїни. Наприклад, сьогодні 59-та бригада — вони збили ворожий гелікоптер К-52. Ну, і кожного дня несе ворог втрати серйозні. І я думаю, що ворог не буде припиняти можливості і бажання захоплювати українську землю. І тому треба стояти міцно, а нам всім треба допомагати нашим героям і бути вдячними".