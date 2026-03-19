Головне за ніч та ранок четверга, 19 березня: атака на Одесу, 235 боєзіткнень, 1520 ліквідованих окупантів

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 235 боїв, майже чверть із них (54) пройшли на Покровському напрямку.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Степанівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки й Новопавлівки.
Сили оборони уразила п’ять районів зосередження живої сили та техніки противника.
Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.
Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1520 солдатів, 4 бойові броньовані машини, 3 РСЗВ, 155 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одну одиницю спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1 284 090 солдатів.
Більше інформації про втрати ворога – в новині.
Близько опівночі 18 березня росіяни масовано атакували Одесу: є руйнування в житловому секторі, повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.
За оновленими даними станом на 7 ранку, пошкодження є в трьох районах Одеси. У Приморському зачепило 12 будинків. Поранені четверо людей.
Більше інформації – в новині.
Уночі зафіксували влучання 20 дронів на 11 локаціях, ще у семи місцях впали уламки.
ППО знешкодила 109 із 133 запущених російських дронів.
Докладніше – в новині.
У Брюсселі нині відбудеться саміт лідерів країн Євросоюзу. Головними темами, як очікується, стане війна на Близькому Сході і спричинене нею зростання вартості енергоресурсів, пише Politico.eu.
Серед основних тем на сайті Євроради назвали також конкурентоспроможність ринку, загальнонаціональну фінансову рамку, Україну, європейську безпеку і оборону та міграцію. У контексті України хочуть говорити про посилення тиску на росіян.
Докладніше – в новині.
Іран після ударів по його газовому родовищу двічі вдарив по Катару.
КВІР анонсував серію ударів "у відповідь" по країнах Перської затоки. Трамп пригрозив наслідками.
Більше інформації – в новині.
За інформацією видання The Washington Post, міністерство війни на чолі з Пітом Геґсетом звернулося до президента Дональда Трампа з проханням виділити на продовження військової операції проти Ірану суму у 200 мільярдів доларів.
Пентагон адресував запит на додаткове фінансування Білому дому, але вирішальне слово у цій справі матиме Конгрес. На тлі відсутності значної суспільної підтримки війни на Близькому Сході і рішучої опозиції з боку Демократичної партії залишається незрозумілим, як республіканці планують провести рішення через Сенат, де потрібно набрати бодай 60 голосів.
За підрахунками аналітиків, за весь час повномасштабної російсько-української війни Конгрес схвалив військову допомогу Україні на суму близько 188 мільярдів доларів. При цьому Дональд Трамп систематично намагається роздути витрати попередньої адміністрації Джо Байдена до позначки у 300 мільярдів, що не відповідає дійсності.
Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, який у публічному просторі намагається відмежовуватися від війни проти Ірану, планує найближчими днями здійснити візит до Угорщини.
Як пише Reuters, республіканець поїде у Будапешт, щоб підтримати Віктора Орбана напередодні парламентських виборів, які ризикують стати завершення багаторічного перебування лідера партії "Фідес" при владі.
Адміністрація Дональда Трампа систематично втручається в угорські вибори на користь Орбана, відверто просуваючи тему його переобрання на посаду голови уряду. У лютому агітувати за антиукраїнського політика до Угорщини їздив державний секретар Марко Рубіо.
Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.
Тримаймося!