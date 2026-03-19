Сирський: Росія цього року планує мобілізувати ще 409 000 окупантів

Цього року Росія планує мобілізувати ще 409 000 окупантів. Це свідчить про те, що вона не відмовилася від наміру воювати і продовжує готуватися до подальшої агресії.
Про це повідомив у Telegram головком Олександр Сирський. Він додав, що з потеплінням Росія наростила активність на фронті.
Сирський провів нараду стосовно інженерного обладнання оборонних рубежів.
Основними завданнями є посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту і підготовка населених пунктів до оборони.
- Учора командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив, що з 17 березня частково розпочався весняно-літній наступ росіян на найгарячіших ділянках Донецької та Запорізької областей.
- Ворог йшов у штурми піхотою, бронею і конями. Його зустріли вогнем, зокрема і дронів.
- Міноборони розповіло, що 17 березня був рекорд по кількості ліквідованих окупантів.