Сирський: Росія цього року планує мобілізувати ще 409 000 окупантів

Цього року Росія планує мобілізувати ще 409 000 окупантів. Це свідчить про те, що вона не відмовилася від наміру воювати і продовжує готуватися до подальшої агресії.

Про це повідомив у Telegram головком Олександр Сирський. Він додав, що з потеплінням Росія наростила активність на фронті.

Сирський провів нараду стосовно інженерного обладнання оборонних рубежів.

Основними завданнями є посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту і підготовка населених пунктів до оборони.