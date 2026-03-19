Ворог за ніч 10 разів відкривав вогонь по Дніпропетровській області

Уночі армія Росії понад десять разів била по трьох районах Дніпропетровської області. В Синельниківському районі поранена 57-річна жінка. Там росіяни вдарили по Межівській і Миколаївській громадах.

У Зеленодольській громаді Криворізького району виникла пожежа. Понівечена інфраструктура, повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

В Нікопольському районі під ударом перебували райцентр і Червоногригорівська громада. Побиті приватні будинки і господарська споруда.

“За уточненою інформацією, через учорашній обстріл району постраждала ще одна людина – жінка 56 років. Її госпіталізували у важкому стані”, – сказав Лисак.

Нагадаємо, що під час цього вчорашнього удару постраждали ще двоє жінок.



