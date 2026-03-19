Джей Ді Венс поїде до Угорщини, щоб підтримати Орбана на виборах

З адміністрації Трампа за чинного прем'єра особисто вже агітував держсекретар Марко Рубіо.

Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, який у публічному просторі намагається відмежовуватися від війни проти Ірану, планує найближчими днями здійснити візит до Угорщини.

Як пише Reuters, республіканець поїде у Будапешт, щоб підтримати Віктора Орбана напередодні парламентських виборів, які ризикують стати завершення багаторічного перебування лідера партії "Фідес" при владі.

Адміністрація Дональда Трампа систематично втручається в угорські вибори на користь Орбана, відверто просуваючи тему його переобрання на посаду голови уряду. У лютому агітувати за антиукраїнського політика до Угорщини їздив державний секретар Марко Рубіо.

Орбан вважається одним з найбільш палких прихильників Трампа у європейській політиці нарівні з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні, яка, втім, останнім часом дозволяє собі критику висловлювань та дій господаря Білого дому.

Вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня, за опитуваннями лідирує опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра.

﻿
