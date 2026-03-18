Головне за середу, 18 березня: 215 боєзіткнень, атака на СБУ у Львові, Зеленський в Мадриді

Бойові дії на Донеччині, 215 бойових зіткнень, ворожі обстріли, програма «Кешбек на пальне», LB.ua - серед переможців проєкту з розвитку політичної журналістики в Україні. Яким запам’ятається 1484-й день повномасштабної війни.

Війна на Близькому Сході впливає на світ, Європу і Україну зокрема. Це і енергетична криза, і питання постачань озброєння, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу в Мадриді.

Кількість ракет ППО, які постачали за програмою PURL і в межах двосторонніх домовленостей, поки що не збільшується, тому що велика кількість ракет і перехоплювачів відправлена або готується до відправки до країн Близького Сходу. “Тож це має вплив у будь-якому випадку. Але ніхто не зупинив постачань Україні”, – сказав президент.

Усі пакети надходять, водночас Зеленський почав переговори з європейськими партнерами про те, на які країни він може розраховувати у випадку дефіциту ракет ППО.

Увечері 18 березня російський безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Є руйнування. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

"У Львові виявляють уламки БпЛА. Якщо натрапите на таку знахідку, у жодному разі не підходьте – може здетонувати. Одразу викликайте поліцію та ДСНС.", - додав очільник Львівської ОВА.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 18 березня відбулося 215 бойових зіткнень.

49 атак окупанти здійснили на Покровському напрямку, 31 раз штурмували позиції ЗСУ на Костянтинівському.

Росіяни скористалися погіршенням погодних умов на трьох найгостріших ділянках Донецького і Запорізького напрямків і частково розпочали наступ, повідомив у Telegram командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (“Мадяр”).

За півтори доби бійці СБС атакували понад 900 окупантів на відрізку в 100 кілометрів – від Родинського до Гуляйполя. Це і безповоротні, і санітарні втрати ворога.

Унаслідок атаки безпілотника ввечері 18 березня, за попередніми даними, є влучання в енергообʼєкт біля Нововолинська.

У частині громади зникло світло. Є перебої з водопостачанням, запускаються додаткові генератори.

Пошкодження серйозні, на обʼєкті триває пожежа. У місті розгортають роботу Пунктів незламності.

Команда Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з главою місії по Україні Гевіном Греєм розпочинає в середу зустрічі в Києві з українською владою та іншими зацікавленими сторонами в рамках візиту співробітників МВФ, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" постійна представниця Фонду в Україні Прісцилла Тоффано.

Згідно з програмою розширеного фінансування EFF, яку МВФ схвалив наприкінці лютого, Україна має до кінця березня 2026 року ухвалити пакет податкових заходів, що передбачає обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ спрощенців із річним доходом понад 4 млн грн з 1 січня 2027 року.

Початкова ініціатива Мінфіну щодо порогу в 1 млн грн була переглянута після хвилі критики з боку бізнес-спільноти та успішної петиції на сайті Кабміну. Наразі уряд ще навіть не вносив цей законопроєкт до Ради.

Окрім того, парламент 10 березня відхилив законопроєкт №14025 щодо оподаткування доходів, отриманих через електронні платформи, який також був частиною домовленості з МВФ: за проголосувало всього 168 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

"Уряд ухвалив програму "Кешбек на пальне". З 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмах: 15% – на дизель, 10% – на бензин, 5% – на автогаз", – повідомила глава уряду Юлія Свириденко.

Це дозволить заощадити від 2 до 11 грн на кожному літрі. Максимальна сума кешбеку на пальне – до 1000 грн на людину на місяць. Програма працюватиме до 1 травня в межах «Національного кешбеку». Перелік АЗС буде на офіційних ресурсах програми.

«Якщо ви вже користуєтеся «Національним кешбеком» – компенсація нараховується автоматично при оплаті карткою. Щоб долучитися, потрібно відкрити картку в банку-партнері і обрати її для розрахунку і виплат у Дії», – зазначає Свириденко.

Нараховані кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або підтримку наших захисників.

Видання LB.ua увійшло до переліку незалежних медіа, які отримають підтримку в межах масштабного проєкту «Розвиток політичної журналістики для побудови здорової демократичної екосистеми в Україні».

Проєкт реалізує Український фонд медіа та суспільства (UMSF) за підтримки Швейцарії. Його загальна вартість становить 280 тисяч швейцарських франків (близько 15,7 млн грн), ідеться на сайті «Інтерньюз-Україна».

Наглядова рада фонду обрала LB.ua серед понад 100 претендентів з усієї країни. Редакція видання успішно пройшла незалежне оцінювання та довела спроможність якісно висвітлювати складні політичні процеси у часи війни.

До фінального списку потрапили ще 17 медіа, серед яких – «Громадське», «Еспресо», «Детектор медіа», медіагрупа «Об’єктив», Texty.org.ua, «МикВісті» та ін.

