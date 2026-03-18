Уряд ухвалив програму «Кешбек на пальне»

Програма «Кешбек на пальне» запрацює з 20 березня.

Фото: Юлія Свириденко

З 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмах.

Про це повідомляє глава уряду Юлія Свириденко.

"Уряд ухвалив програму  "Кешбек на пальне". З 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмах: 15% – на дизель, 10% – на бензин, 5% – на автогаз", – пише Юлія Свириденко.

Це дозволить заощадити від 2 до 11 грн на кожному літрі. Максимальна сума кешбеку на пальне – до 1000 грн на людину на місяць. 

Глава уряду зазначає, що програма працюватиме до 1 травня в межах «Національного кешбеку». Перелік АЗС буде на офіційних ресурсах програми.

«Якщо ви вже користуєтеся «Національним кешбеком» – компенсація нараховується автоматично при оплаті карткою. Щоб долучитися, потрібно відкрити картку в банку-партнері і обрати її для розрахунку і виплат у Дії», – зазначає Свириденко.

Нараховані кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або підтримку наших захисників.

Очільниця кабміну додає, що це додатковий інструмент підтримки у відповідь на зростання цін на пальне, який дозволяє швидко допомогти людям через уже працюючий механізм. 

