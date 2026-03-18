З наступного тижня безрецептурні ліки почнуть продавати на АЗС.

Прем'є-міністерка Юлія Свириденко провела нараду з міністром охорони здоровʼя Віктором Ляшком щодо основних програм. У фокусі – доступні ліки, енергонезалежність лікарень та скринінг здоровʼя.

Про це глава уряду розповіла у своєму телеграм-каналі.

"Понад 6400 українців віком 40+ років уже пройшли скринінг. Ще понад 133 тисяч подали заявки через Дію та офлайн через ЦНАПи. Учасникам уже виплачено понад 220 млн грн. Скринінг доступний у понад 1700 закладах і включає перевірку серцево-судинних ризиків, діабету та ментального здоров’я", – ідеться у повідомленні.

За інформацією глави уряду, з наступного тижня безрецептурні ліки почнуть продавати на АЗС. "15 ліцензій уже видано, ще 43 заявки в роботі. Контроль забезпечує Держлікслужба", – каже Свириденко.

Програма "Доступні ліки" охопила понад 1,5 млн пацієнтів у 2026 році, з квітня додаємо 37 нових препаратів. Бюджет програми — 8,7 млрд грн.

"Посилюємо енергонезалежність лікарень: 250+ закладів уже мають сонячні панелі, ще 300 обладнаємо до кінця року. Також готуємо пілот із встановленням акумуляторів для всіх лікарень, насамперед у прифронтових регіонах", – ідеться у повідомленні.