Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Свириденко: понад 6,4 тисячі українців віком 40+ пройшли комплексний скринінг здоров’я

З наступного тижня безрецептурні ліки почнуть продавати на АЗС.

Фото: Юлія Свириденко

Прем'є-міністерка Юлія Свириденко провела нараду з міністром охорони здоровʼя Віктором Ляшком щодо основних програм. У фокусі – доступні ліки, енергонезалежність лікарень та скринінг здоровʼя.

Про це глава уряду розповіла у своєму телеграм-каналі.

"Понад 6400 українців віком 40+ років уже пройшли скринінг. Ще понад 133 тисяч подали заявки через Дію та офлайн через ЦНАПи. Учасникам уже виплачено понад 220 млн грн. Скринінг доступний у понад 1700 закладах і включає перевірку серцево-судинних ризиків, діабету та ментального здоров’я", – ідеться у повідомленні. 

За інформацією глави уряду, з наступного тижня безрецептурні ліки почнуть продавати на АЗС. "15 ліцензій уже видано, ще 43 заявки в роботі. Контроль забезпечує Держлікслужба", – каже Свириденко.

Програма "Доступні ліки" охопила понад 1,5 млн пацієнтів у 2026 році, з квітня додаємо 37 нових препаратів. Бюджет програми — 8,7 млрд грн.

"Посилюємо енергонезалежність лікарень: 250+ закладів уже мають сонячні панелі, ще 300 обладнаємо до кінця року. Також готуємо пілот із встановленням акумуляторів для всіх лікарень, насамперед у прифронтових регіонах", – ідеться у повідомленні.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
