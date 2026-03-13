Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Здоров'я

Амфетамін, кокаїн і канабіс підвищують ризик інсульту – дослідження

Вживання рекреаційних наркотиків амфетаміну, кокаїну та канабісу підвищує ризик інсульту – у деяких випадках більш ніж удвічі. Особливо це стосується молодих людей.

Фото: dpchas.com.ua

Медичні дані, отримані від 100 млн людей, показують, що ризик на 122% вищий для споживачів амфетамінів, на 96% вищий – для кокаїну та на 37% – для канабісу, порівняно з людьми, які їх не вживають.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на дані великого дослідження, опублікованого в International Journal of Stroke.

При цьому дослідники не побачили доказів того, що опіоїди, знеболювальні засоби, що викликають сильну залежність, збільшують ризик інсульту.

Зростання інсультів у зв'язку з деякими наркотиками не обмежувалося лише людьми старшого віку. Коли дослідники зосередилися на людях віком до 55 років, побачили майже потроєння ризику інсульту серед споживачів амфетамінів. Додатковий ризик, пов'язаний з канабісом, був 14% у цій віковій групі, тоді як ризик від кокаїну був майже таким самим – 97%.

Дослідники провели додаткові аналізи, щоб перевірити, чи є взаємозв’язок. Перевіряли, чи люди, генетично схильні до наркотичного розладу, частіше мають інсульт, і виявили, що так. Це підтвердило підозру, що винні наркотики, а не споживачі, які мають більший ризик з інших причин.

Автори дослідження зазначають, що наркотичні речовини впливають на кровообіг та серцево‑судинну систему по-різному.

Амфетаміни та кокаїн можуть спричинити підвищення кров'яного тиску, та звуження кровоносних судин у мозку, що потенційно пояснює більший ризик як кровотеч, так і закупорок у мозку. 

Кокаїн, ймовірно, теж прискорює атеросклероз, коли холестерин, жир та інші речовини накопичуються в артеріях, викликаючи їх твердіння та звуження. Канабіс також звужує кровоносні судини та може посилити проблему, сприяючи утворенню тромбів.

