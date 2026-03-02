Чому під час ПМС посилюється апетит  та як харчування допомагає зберегти контроль

Щоб вийти з цього циклу, потрібно визнати простий факт: підвищений апетит наприкінці циклу — це не втрата самоконтролю. Це закономірна реакція організму на гормональні зміни.

Більшість жінок із вираженим ПМС описують подібний сценарій: за кілька днів до менструації з’являється сильніший голод, тяга до солодкого, вечірні переїдання. Після цього виникає провина і спроба компенсувати все обмеженнями. Через місяць ситуація повторюється.

Менструальний цикл — це не лише репродуктивна функція. Це складна гормональна система, яка щомісяця змінює швидкість обміну речовин, реакцію на стрес, настрій і навіть механізми голоду та насичення.

Як фази циклу впливають на апетит

У різні фази менструального циклу жіночий організм перебуває в різному метаболічному режимі.

У менструальну фазу рівні естрогену і прогестерону мінімальні. Часто знижується енергія, апетит стає помірним або навіть зменшується. Організм краще реагує на теплу їжу, регулярність і спокійний ритм.

У фолікулярній фазі поступово зростає естроген. Нервова система стабілізується, підвищується ясність мислення, легше дотримуватися режиму харчування. Саме в цей період більшість жінок відчувають, що «контролювати себе» просто.

В овуляторній фазі естроген досягає піку. Апетит мінімальний, переносимість їжі хороша, відчуття насичення приходить швидко.

Після овуляції починається лютеїнова фаза. Зростає прогестерон, а рівень естрогену поступово знижується. Саме тут з’являються зміни, які формують ПМС.

Що відбувається в другій фазі циклу

Зниження естрогену зменшує чутливість до лептину — гормону, який відповідає за сигнал ситості. Це означає, що відчуття насичення приходить пізніше, ніж зазвичай. Жінка може з’їсти більше, перш ніж відчує, що їй достатньо.

Одночасно зменшується активність серотонінової системи. Серотонін впливає не лише на настрій, а й на здатність контролювати імпульсивні рішення. Коли його менше, посилюється тяга до швидких вуглеводів — солодкого, випічки, перекусів.

Прогестерон, який домінує в цій фазі, підвищує базовий обмін речовин. Організм фактично витрачає більше енергії, тому фізіологічна потреба в їжі зростає. Це не психологічна слабкість, а біологічний запит.

Крім того, у другій фазі циклу часто знижується чутливість до інсуліну. Рівень глюкози коливається різкіше, і відчуття голоду повертається швидше. Якщо в цей момент харчування нерегулярне або занадто обмежене, апетит стає ще більш вираженим.

Чому суворі дієти погіршують ПМС

Коли жінка на тлі гормональних змін різко зменшує калорійність або намагається «перетерпіти» голод, організм реагує як на стрес. Підвищується рівень кортизолу, посилюється тривожність, знижується стабільність настрою.

На цьому фоні мозок шукає швидкий спосіб стабілізації стану, і найпростіший шлях — їжа, що швидко підвищує рівень глюкози. Переїдання в таких умовах є наслідком неправильної тактики, а не відсутності дисципліни.

ПМС сам по собі не спричиняє набір ваги. Збільшення маси тіла пов’язане з повторюваним циклом обмежень і зривів. Чим жорсткіші обмеження, тим сильніша реакція організму в лютеїновій фазі.

Харчування у другій фазі циклу

Замість боротьби з апетитом необхідно адаптувати харчування до фізіології.

У лютеїновій фазі доцільно:

збільшити частку білка в кожному прийомі їжі — це стабілізує рівень глюкози і подовжує відчуття ситості; • додати складні вуглеводи, а не виключати їх — каші, бобові, цільнозернові продукти допомагають підтримувати серотонінову систему;

не робити великих перерв між прийомами їжі; • обирати теплу, ситну їжу замість легких перекусів; • приділяти увагу режиму сну, адже недосип підвищує чутливість до стресу і посилює апетит.

Головна помилка — намагатися їсти в лютеїновій фазі так само, як у фолікулярній, коли природний контроль апетиту вищий. Організм уже працює в іншому режимі, і стратегія повинна змінюватися разом із ним.

Чому в одних ПМС виражений, а в інших майже непомітний

Реакція на гормональні коливання залежить від кількох чинників. Це індивідуальна чутливість нервової системи до змін естрогену і прогестерону, стан серотонінових резервів, рівень хронічного стресу, якість сну та інсулінова чутливість.

Жінки, які роками практикували жорсткі дієти, часто мають більш виражені симптоми ПМС. Постійне чергування обмежень і переїдань виснажує нейромедіаторні системи, і лютеїнова фаза стає періодом максимального напруження.

ПМС як індикатор способу життя

ПМС показує, як організм справляється з навантаженням протягом усього місяця. Якщо режим харчування хаотичний, сон нестабільний, а рівень стресу високий, симптоми посилюються. Якщо ж є регулярність, достатня кількість поживних речовин і реалістичні очікування, лютеїнова фаза проходить значно м’якше.

У практиці роботи з жінками ми спостерігаємо, що адаптація харчування до фаз циклу суттєво зменшує інтенсивність ПМС. Коли жінка розуміє природу свого апетиту і перестає воювати з ним, зникає і постійний внутрішній конфлікт.

Саме на цьому принципі будується системний підхід до корекції харчової поведінки — не через заборони, а через відновлення фізіологічної норми. Ми працюємо з фазністю циклу, стабілізацією режиму і формуванням стійких харчових звичок, щоб ПМС перестав бути періодом зривів і ставав передбачуваним етапом природного ритму.

Підвищений апетит наприкінці циклу — це не збій характеру. Це сигнал, що організм потребує підтримки. І коли харчування відповідає цим потребам, контроль повертається без боротьби.