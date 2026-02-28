Оксана Соколова: «Порядок денний формують алгоритми. Але вони не знають, що таке національна безпека»

Останніми роками відзначається тотальне перетікання великих аудиторій зі ЗМІ у соцмережі – спочатку Viber, YouTube, потім – Telegram, TikTok абощо, констатує керівниця проєкту «Факти тижня» на ICTV Оксана Соколова. Та й загалом інформаційний простір в країні трансформується нині таким чином, що це шкодить не лише людині як такій, але й національній безпеці. Що відбувається та як цьому протистояти, Оксана Соколова розповіла під час тематичної дискусії у проєкті «Нова країна» (спільний продукт LB.ua та EFI Group), яка цього разу проходила у кооперації з «Фактами тижня», що саме відзначають 20-річчя програми.

Фото: Зоряна Стельмах Оксана Соколова, керівниця проєкту 'Факти тижня', ICTV

«Хто взагалі сьогодні формує український інформаційний порядок денний? Держава, медіа чи алгоритми? І здається, що алгоритми рулять дедалі більше, тому що медіа починають орієнтуватися на алгоритми, держава і влада орієнтується на алгоритми. Але алгоритми не знають, що таке національна безпека. Вони знають, що таке утримання уваги.

А утримання уваги – це максимальне підсилення найпотужніших емоцій: страх, зневіра, безсилля, гнів, і який чудовий інструмент для ворога, чи не так?» – зазначає телеведуча.

На її думку, через алгоритми відбувається атака на емоційний стан держави, на довіру, на кшталт кібератак чи фізичних.

«А довіра – це інфраструктура держави. Тому що довіра існує між людьми, довіра до медіа, до влади. І коли цієї довіри немає, у будь-якій новині одразує шукається зарада. Будь-яке рішення обростає підозрами, проблема переростає у кризу. І яскраве підтвердження цьому – наша проблема з ТЦК», – зазначає Оксана Соколова.

Звикання до короткого і простого продукту, на її думку, пояснюється нейробіологією, і це змінює нейронні звʼязки у мозку людини.

Фото: Зоряна Стельмах Представник пресслужби ГУР МОУ Євген Єрін, голова Комітету ВР зі свободи слова Ярослав Юрчишин, радниця т.в.о. Голови Служби СБУ Олена Семикіна і Оксана Соколова, керівниця проєкту ‘Факти тижня’

«Ви розумієте, якщо людина звикла їсти фастфуд, в якому є підсолоджувачі, покращувачі смаку, повернутися до здорової їжі, навіть розуміючи, що тобі це шкодить й печінка вже не витримує, дуже важко.

Ми знаємо, що ланцюжки у мозку, які не використовуються довго, мозок просто обрізає. І споживання короткого продукту насправді трансформує мозок. Плюс емоціональна складова, тому що алгоритми чітко знають, чому люди дивляться емоційні речі. На це робиться ставка. Можу запевнити: найкрутіший, з найкращими експертами аналітичний матеріал програє клікбейтному заголовку 100%. На жаль», – заявила телеведуча.

Що із цим робити? Оксана Соколова вважає, що по-перше, держава і бізнес мають інвестувати у серйозну якісну аналітику, медіаграмотність, суспільні медіа.

По-друге, вона сподівається на певну обережну систему обмежень в соцмережах на шляху до вступу у Євросоюз (зокрема, йдеться про DSA, Digital Service Act, Акт про цифрові послуги – регламент ЄС, який встановлює єдині правила для онлайн‑платформ і інтернет‑посередників. – Ред.).

«І скажу непопулярну в медіасередовищі річ, але я впевнена, що ми маємо працювати з системою позитивних наративів. Не в сенсі, що все класно, не наративів як контролю думки, а наративів, які формують рамку реальності, тому що, якщо ми не будемо формувати цю рамку реальності, її прекрасно сформує ворог. І він це буде робити через ті ж алгоритми і через ті ж впливи», – відзначила Соколова.

Фото: Зоряна Стельмах Оксана Соколова, керівниця проєкту 'Факти тижня', ICTV

«І до того ж, мені страшенно подобається ідея про те, що ми маємо формувати не тільки українські наративи, а думати й над наративами, які будуть проламувати бетон, яким заливають мізки наших сусідів, тому що я не вірю в ров з болотами напроти росіян і не вірю, що ми переб'ємо 140 млн. І цей чиряк буде поряд з нами постійно. Мені страшенно подобається ініціатива Марії Берлінської про когнітивну перепрошивку і методику когнітивної трансформації росіян. Це здається фантастичною історією. Але в нас вже стільки фантастичного реалізувалося.

Мені здається, ми, українці, – єдині, на відміну від європейців, американців, розуміємо, як мислять росіяни, розуміємо їхній культурний код, якою мовою з ними говорити, якими інструментами до них достукатись. І я вважаю, що це теж напрямок роботи у той бік», – відзначила телеведуча.