​Парламент ратифікував угоду про партнерство із ОАЕ

Сьогодні, 26 лютого, парламент ратифікував Угоду про Всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Метою документу є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою про Всеосяжне економічне партнерство між Урядом України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів, яку підписали 17 лютого 2025 року в м. Абу-Дабі.

Зазначається, що це сприятиме розвитку двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами, зростанню експорту, створенню нових робочих місць, трансферу технологій та обміну досвідом.

Українські товаровиробники зможуть отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг Об’єднаних Арабських Еміратів та розширення ринків збуту своїх товарів.