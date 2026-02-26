На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаПолітика

​Парламент ратифікував угоду про партнерство із ОАЕ

Документ сприятиме зростанню вітчизняного експорту та залученню інвестицій. 

​Парламент ратифікував угоду про партнерство із ОАЕ
Верховна Рада
Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 26 лютого, парламент ратифікував Угоду про Всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Метою документу є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою про Всеосяжне економічне партнерство між Урядом України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів, яку підписали 17 лютого 2025 року в м. Абу-Дабі.

Зазначається, що це сприятиме розвитку двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами, зростанню експорту, створенню нових робочих місць, трансферу технологій та обміну досвідом.

Українські товаровиробники зможуть отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг Об’єднаних Арабських Еміратів та розширення ринків збуту своїх товарів.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies