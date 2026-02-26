12 річниця День спротиву окупації Криму: в Раді нагадали про опір кримських татар росіянам

Кримськотатарський народ чинить опір російській окупації вже 12 років. Кримські татари 12 років тому вийшли до Верховної Ради на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, нагадав народний депутат, колишній політв'язень Ахмет Чийгоз з парламентської трибуни в День спротиву окупації Криму.

Він додав, що до цього кримські татари всі 25 років доводили, що не дадуть переписувати історію і стверджувати, нібито Крим є частиною "руського міру". Чийгоз зазначив, що того дня його народ виконав громадянський обов'язок, але цих сил не вистачило.

"На заклик Меджлісу кримськотатараського народу – єдиної політичної організації, яка взяла на себе відповідальність у ті важкі часи – це був Меджліс кримськотатарського народу. І сьогодні лунає всюди і на всіх міжнародних майданчиках: Меджліс стоїть чітко на позиціях, що кримські татари, Крим – це Україна", – сказав він.

Понад 90 % представників кримської влади, силових структур і всіх, хто присягав народу України, стали зрадниками, додав Ахмет Чийгоз.

"Оце питання спекулятивне – хто здав Крим і чого його не відстояли – з ким? Коли до 14-го року формували таку владу, такі силові структури, які були проросійські. Але, незважаючи на це, ми продовжували свій спротив", – сказав Чийгоз.

Він додав, що не розуміє, чому президент України вже кілька років поспіль не зустрічається з Меджлісом кримськотатарського народу, особливо зараз. Він зазначив, що Крим не можна залишати за дужками.

"Давайте зробимо синергію наших зусиль", – закликав він.

Крім Чийгоза, з парламентської трибуни виступила і депутатка Таміла Ташева. Вона нагадала, що 12 років тому кримські татари і інші мешканці Криму вийшли до Верховної Ради, аби підтримати цілісність України. Вона нагадала, що окупація Криму мала жертви.

"Хочу сказати про два імені: ім'я Станіслава Карачевського і Сергія Кокуріна. Коли ми чуємо наративи Росії про те, що Крим здався або його завоювали без жодної краплі крові – це не правда. Це два військові, які виконуючи свій обов'язок загинули на території півострову", – сказала вона.

Як і Решат Аметов, який першим пішов мобілізуватися на території Криму. Його викрали і через тиждень знайшли вибитим.