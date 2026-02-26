На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
В МЗС України спростували причетність до вбивства ганських фермерів у Буркіна-Фасо

За словами речника МЗС, такі фейки мають на меті відвернути увагу від візиту міністра закордонних справ Гани до України.

В МЗС України спростували причетність до вбивства ганських фермерів у Буркіна-Фасо
Обкладинка ганської газети
Фото: Георгій Тихий, Х

У МЗС відкинули звинувачення в причетності України до вбивства ганських фермерів у Буркіна-Фасо.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Тихий заявив, що Україна немає ніякого відношення до цих подій.

"Ми офіційно спростовуємо ці звинувачення. Україна не постачала жодних «терористів». Такі фейкові історії мають на меті відвернути увагу від сьогоднішнього історичного та знакового візиту міністра закордонних справ Гани до України. Але вони не досягнуть успіху", - йдеться в повідомленні.

Про що йде мова

Ганське видання заявило, що "Україна постачала терористів, які вбивали ганських фермерів, що вирощують помідори, у Буркіна-Фасо"

Журналіст Квесі Пратт стверджував, що ця інформація не є чутками, її, ніби-то, підтвердила українська розвідка.

  • Міністр закордонних справ Гани вперше прибув із візитом в Україну. Україна розглядає Гану як важливого партнера в Західній Африці та на Африканському континенті в цілому. 
  • Президент Зеленський обговорив із главою МЗС Гани посилення двосторонньої співпраці. Росія завербувала до лав ЗС РФ 272 громадян Гани та близько 1700 громадян інших африканських держав.
