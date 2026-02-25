Зеленський анонсував угоду про енергетичну співпрацю з Норвегією

Президент обговорив з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере роботу над стратегічним партнерством між країнами.

Президент Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере роботу над стратегічним партнерством між країнами.

“Ми на цей рівень фактично вже вийшли. Дякую, що Норвегія готова й надалі допомагати нам з енергетикою, і не тільки допомагати, але й більше працювати над спільними ідеями, спільними проєктами”, – зазначив він.

Зеленський додав, що сьогодні йшлося про перспективи співпраці в енергетиці.

“Норвегія дуже допомагає нам енергетично. Багато в чому саме завдяки нашій співпраці з Норвегією вдається проходити і цю зиму, і попередні, кожну з яких Росія намагається перетворити на зброю проти наших людей, проти взагалі життя в Україні”, – сказав президент.

Зазначимо, міністри енергетики країн ще сьогодні обговорять співпрацю у цьому напрямку. Зеленський також анонсував відповідну угоду про енергетичну співпрацю.