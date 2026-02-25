Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський анонсував угоду про енергетичну співпрацю з Норвегією

Президент обговорив з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере роботу над стратегічним партнерством між країнами.

Зеленський анонсував угоду про енергетичну співпрацю з Норвегією
Президент України Володимир Зеленський і премʼєр Норвегії Йонас Гар Стере
Фото: Сайт президента

Президент Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере роботу над стратегічним партнерством між країнами.

“Ми на цей рівень фактично вже вийшли. Дякую, що Норвегія готова й надалі допомагати нам з енергетикою, і не тільки допомагати, але й більше працювати над спільними ідеями, спільними проєктами”, – зазначив він. 

Зеленський додав, що сьогодні йшлося про перспективи співпраці в енергетиці.

“Норвегія дуже допомагає нам енергетично. Багато в чому саме завдяки нашій співпраці з Норвегією вдається проходити і цю зиму, і попередні, кожну з яких Росія намагається перетворити на зброю проти наших людей, проти взагалі життя в Україні”, – сказав президент.

Зазначимо, міністри енергетики країн ще сьогодні обговорять співпрацю у цьому напрямку. Зеленський також анонсував відповідну угоду про енергетичну співпрацю.

