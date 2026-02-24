Отраднова з 2020 до 2025 року очолювала державну установу Тренінговий центр прокурорів України.

Сьогодні, 24 лютого, Олеся Отраднова склала присягу народного депутата від “Слуги народу”.

Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.

Центральна виборча комісія на засіданні 18 лютого офіційно зареєструвала нову народну депутатку України – Олесю Отраднову.

Отраднова балотувалася до парламенту за списком партії «Слуга народу». На позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року її включили до виборчого списку «Слуги народу» під №160.

Отраднова заходить до парламенту замість одного з депутатів, чиї повноваження були припинені достроково. ЦВК повідомляла, що Роман Кравець (за інформацією «Громадського» - власник телеграм-каналу «Джокер») не подав необхідні документи для реєстрації і в результат Комісія визнала, що він не набув депутатського мандата.

Що відомо про Олесю Отраднову