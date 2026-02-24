Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Олеся Отраднова склала присягу народного депутата від “Слуги народу”

Отраднова з 2020 до 2025 року очолювала державну установу Тренінговий центр прокурорів України.

Олеся Отраднова склала присягу народного депутата від “Слуги народу”
Олеся Отраднова
Фото: facebook.com/ptcu.gp.gov.ua

Сьогодні, 24 лютого, Олеся Отраднова склала присягу народного депутата від “Слуги народу”.

Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради. 

Центральна виборча комісія на засіданні 18 лютого офіційно зареєструвала нову народну депутатку України – Олесю Отраднову.

Отраднова балотувалася до парламенту за списком партії «Слуга народу». На позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року її включили до виборчого списку «Слуги народу» під №160.

Отраднова заходить до парламенту замість одного з депутатів, чиї повноваження були припинені достроково. ЦВК повідомляла, що Роман Кравець (за інформацією «Громадського» - власник телеграм-каналу «Джокер») не подав необхідні документи для реєстрації і в результат Комісія визнала, що він не набув депутатського мандата.

Що відомо про Олесю Отраднову

  • Уродженка м. Благовєщенськ Амурської області Росії, пише «Чесно».
  • У 1999 році закінчила юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, здобувши кваліфікацію магістр права.
  • З 2001 року працювала на посадах  асистента, доцента, професора кафедри цивільного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
  • У 2002 році захистила дисертацію кандидата юридичних наук на тему "Неустойка в цивільному праві України".
  • У 2014 році захистила дисертацію доктора юридичних наук на тему "Механізм цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань".
  • У 2015 році стала заступником декана юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
  • У 2019 році невдало балотувалась до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" у непрохідній частині списку (№160), як безпартійна.
  • З 2020 до 2025 року очолювала державну установу Тренінговий центр прокурорів України.
﻿
