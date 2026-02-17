Тепер йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

У Львові поліцейські затримали 20-річного місцевого мешканця, який надав неправдиве повідомлення про замінування Верховної Ради.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

16 лютого до поліції надійшло повідомлення від невідомого чоловіка зі Львова про те, що Верховна Рада замінована. Правоохоронці встановили, що повідомлення надав 20-річний львів’янин.

Чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що в вересні минулого року за два дні поліція Києва перевірила понад 1000 повідомлень про "замінування".