Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція затримала 20-річного львів'янина, який "замінував" Верховну Раду

Тепер йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі. 

Поліція затримала 20-річного львів'янина, який "замінував" Верховну Раду
Фото: Нацполіція

У Львові поліцейські затримали 20-річного місцевого мешканця, який надав неправдиве повідомлення про замінування Верховної Ради.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції

16 лютого до поліції надійшло повідомлення від невідомого чоловіка зі Львова про те, що Верховна Рада замінована. Правоохоронці встановили, що повідомлення надав 20-річний львів’янин. 

Чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу. 

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що в вересні минулого року за два дні поліція Києва перевірила понад 1000 повідомлень про "замінування"

﻿
