​За два дні поліція Києва перевірила понад 1000 повідомлень про "замінування"

Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСуспільствоПодії

​За два дні поліція Києва перевірила понад 1000 повідомлень про "замінування"

У Нацполі наголосили, що такі повідомлення є складовою інформаційної війни, яку веде ворог. 

​За два дні поліція Києва перевірила понад 1000 повідомлень про "замінування"
Ілюстративне фото
Фото: dyvys.info

За два дні поліція Києва перевірила понад тисячу повідомлень про замінування, усі вони виявилися хибними.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що від ранку 24 вересня на електронні пошти різних установ надходили повідомлення про замінування десятків об’єктів у всіх районах столиці, це - лікарні, навчальні заклади, торговельні центри та адмінбудівлі.

Для перевірки інформації на місця виїжджали наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. Вони ретельно обстежили усі приміщення та прилеглі території. За результатами перевірок жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

У Нацполі наголосили, що такі повідомлення є складовою інформаційної війни, яку веде ворог і намагається дестабілізувати суспільство та посіяти тривогу серед громадян. Водночас, кожне таке звернення завжди розглядається і відпрацьовується у повному обсязі.

Також поліцейські нагадали, що неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності карається позбавленням волі на строк від 2 до 8 років (ст. 259 Кримінального кодексу).

"У разі виявлення підозрілих предметів слід негайно телефонувати за номером 102", - йдеться в повідомленні. 

Ще до початку повномасштабного вторгнення МВС повідомляло, що близько 70% повідомлень про нібито замінування надходили з ТОТ, Росії або Білорусі. А характер повідомлень і спосіб їх розповсюдження свідчить про цілеспрямовану роботу спецслужб РФ. Докладніше про це читайте в матеріалі Lb.ua "Псевдомінування – це терор проти українців, до якого причетні спецслужби РФ".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies