​За два дні поліція Києва перевірила понад 1000 повідомлень про "замінування"

За два дні поліція Києва перевірила понад тисячу повідомлень про замінування, усі вони виявилися хибними.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що від ранку 24 вересня на електронні пошти різних установ надходили повідомлення про замінування десятків об’єктів у всіх районах столиці, це - лікарні, навчальні заклади, торговельні центри та адмінбудівлі.

Для перевірки інформації на місця виїжджали наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. Вони ретельно обстежили усі приміщення та прилеглі території. За результатами перевірок жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

У Нацполі наголосили, що такі повідомлення є складовою інформаційної війни, яку веде ворог і намагається дестабілізувати суспільство та посіяти тривогу серед громадян. Водночас, кожне таке звернення завжди розглядається і відпрацьовується у повному обсязі.

Також поліцейські нагадали, що неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності карається позбавленням волі на строк від 2 до 8 років (ст. 259 Кримінального кодексу).

"У разі виявлення підозрілих предметів слід негайно телефонувати за номером 102", - йдеться в повідомленні.