ГоловнаСуспільствоВійна

​Віцегубернатора Калінінградської області Росії Сергія Єлісеєва заочно засудили в Україні

Ексочільник окупаційного «уряду» в Херсоні отримав 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

​Віцегубернатора Калінінградської області Росії Сергія Єлісеєва заочно засудили в Україні
Сергій Єлісеєв

В Україні заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна віцегубернатора Калінінградської області Росії Сергія Єлісеєва.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідство встановило, що після окупації Херсона Кремль відрядив Єлісеєва до злоамисник координував контакти між гауляйтерами та військово-політичним керівництвом РФ, а також організовував підготовку до псевдореферендуму щодо «приєднання» області до Росії.

Для інформаційного супроводу фейкового плебісциту він створив у Херсоні підконтрольну «телерадіокомпанію Таврія», яка транслювала кремлівську пропаганду. Крім того, Єлісеєв виступав в ефірах центральних медіа РФ, зокрема на телеканалі «Росія 24», де виправдовував агресію проти України.

Напередодні звільнення Херсона росіянин утік спочатку на лівобережжя області, а потім – до РФ, де повернувся в адміністрацію Калінінградської області.

Суд визнав його винним у виправдуванні, визнанні правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників; участі у заходах політичного характеру у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією.
