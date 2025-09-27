Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Президент анонсував розширення програми PURL завдяки партнерам у Європі

«Є хороші сигнали від партнерів щодо використання заморожених російських активів для захисту та відновлення України», - заявив глава держави.

Президент анонсував розширення програми PURL завдяки партнерам у Європі
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Відбудеться розширення програми PURL завдяки партнерам України у Європі.

Про це повідомив Володимир Зеленський після доповіді міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо роботи на Генеральній Асамблеї ООН, проведених зустрічей та домовленостей. 

«Ця програма вже збільшує можливості нашої армії. Є хороші сигнали від партнерів щодо використання заморожених російських активів для захисту та відновлення України. Працюємо для розширення нашого оборонного виробництва і початку керованого експорту української зброї: була досягнута ще одна домовленість щодо цього, і вже триває наша робота з чотирма країнами для відкриття наших експортних платформ», - розповів глава держави.

Президент також озвучив підсумки роботи української делегації на Генасамблеї.

«Був досягнутий рекордний рівень участі лідерів і представників держав та міжнародних організацій у заходах, які були організовані Україною або стосувалися завдань, що важливі для України. Відбулося спеціальне засідання Ради Безпеки ООН, уперше на глобальному рівні провели саміт Кримської платформи, рекордне представництво світу було й на нашому саміті Коаліції за повернення українських дітей, які були викрадені Росією. На різних рівнях відбулись більше ніж 40 форматів зустрічей з партнерами», - зазначив Зеленський.

Він доручив якнайшвидше реалізувати всі домовленості щодо пакетів підтримки для України. «Максимально оперативно виконаємо і домовленості, які були досягнуті на зустрічі з Президентом Трампом і його командою», - додав глава держави.

  • Цього місяця стало відомо, що до України доставили першу партію військового обладнання в межах програми PURL. Найближчим часом очікують нові постачання.

Що відомо про PURL

  • PURL - Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.
  • Угоду уклали у липні США і НАТО.
  • За інформацією Зеленського, у серпні додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію. Уже у програмі є понад 2 млрд доларів.
