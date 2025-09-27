Президент анонсував розширення програми PURL завдяки партнерам у Європі

Відбудеться розширення програми PURL завдяки партнерам України у Європі.

Про це повідомив Володимир Зеленський після доповіді міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо роботи на Генеральній Асамблеї ООН, проведених зустрічей та домовленостей.

«Ця програма вже збільшує можливості нашої армії. Є хороші сигнали від партнерів щодо використання заморожених російських активів для захисту та відновлення України. Працюємо для розширення нашого оборонного виробництва і початку керованого експорту української зброї: була досягнута ще одна домовленість щодо цього, і вже триває наша робота з чотирма країнами для відкриття наших експортних платформ», - розповів глава держави.

Президент також озвучив підсумки роботи української делегації на Генасамблеї.

«Був досягнутий рекордний рівень участі лідерів і представників держав та міжнародних організацій у заходах, які були організовані Україною або стосувалися завдань, що важливі для України. Відбулося спеціальне засідання Ради Безпеки ООН, уперше на глобальному рівні провели саміт Кримської платформи, рекордне представництво світу було й на нашому саміті Коаліції за повернення українських дітей, які були викрадені Росією. На різних рівнях відбулись більше ніж 40 форматів зустрічей з партнерами», - зазначив Зеленський.

Він доручив якнайшвидше реалізувати всі домовленості щодо пакетів підтримки для України. «Максимально оперативно виконаємо і домовленості, які були досягнуті на зустрічі з Президентом Трампом і його командою», - додав глава держави.

Цього місяця стало відомо, що до України доставили першу партію військового обладнання в межах програми PURL. Найближчим часом очікують нові постачання.

Що відомо про PURL