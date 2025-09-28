Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Війна

Комбінована атака РФ по Україні: сили ППО знищили 611 ворожих повітряних цілей

РФ запустила по Україні 593 ударних БпЛА,  аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, 38 крилатих ракет Х-101 та 8 крилатих ракет "Калібр".

Робота ППО, мобільні групи
Фото: 108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 28 вересня Росія здійснила масований комбінований удар по території України із застосуванням дронів-камікадзе, аеробалістичних та крилатих ракет.  Основною ціллю ворога стала столиця України – Київ.

Про це інформують Повітряні сили України.

Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 643 засобів повітряного нападу:

  • 593 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Кача – ТОТ Криму;
  • 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль" із Курської обл. - рф.;
  • 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Липецької обл. - рф.;
  • 38 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.- рф.;
  • 8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 611 повітряних цілей:

  • 566 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів;
  • 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль";
  • 35 крилатих ракет Х-101;
  • 8 крилатих ракет "Калібр".

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", — наголошують у Повітряних силах.
