Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ГоловнаСуспільствоВійна

У російському Бєлгороді пожалілися на перебої з електропостачанням "після обстрілу"

Місцеві телеграм-канали повідомляють про удар по ТЕЦ. 

Ілюстративне фото
Фото: РосЗМІ

У Росії в Бєлгороді та кількох інших населених пунктах заявили про перебої з електропостачанням після обстрілу. 

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков, передає "Радіо Свобода".

За його словами, йдеться про наслідки удару по інфраструктурі. Він назвав їх "значними" для подачі електроенергії.

Місцеві телеграм-канали також повідомляють, що внаслідок удару по ТЕЦ у Бєлгороді на частині вулиць зникло освітлення, припинили роботу світлофори, деякі місцеві застрягли в ліфтах.

 У соцмережах також пишуть про те, що перебої з електрикою є у Старому Осколі, Шебєкіні та кількох інших населених пунктах області.

Гладков також стверджує, що поранення та травми отримали двоє людей. 
