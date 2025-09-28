У російському Бєлгороді пожалілися на перебої з електропостачанням "після обстрілу"

Місцеві телеграм-канали повідомляють про удар по ТЕЦ.

У Росії в Бєлгороді та кількох інших населених пунктах заявили про перебої з електропостачанням після обстрілу.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков, передає "Радіо Свобода".

За його словами, йдеться про наслідки удару по інфраструктурі. Він назвав їх "значними" для подачі електроенергії.

Місцеві телеграм-канали також повідомляють, що внаслідок удару по ТЕЦ у Бєлгороді на частині вулиць зникло освітлення, припинили роботу світлофори, деякі місцеві застрягли в ліфтах.

У соцмережах також пишуть про те, що перебої з електрикою є у Старому Осколі, Шебєкіні та кількох інших населених пунктах області.

Гладков також стверджує, що поранення та травми отримали двоє людей.