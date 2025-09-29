Шість діб блекауту на ЗАЕС несе загрозу для ядерної та радіаційної безпеки, — Держатомрегулювання

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вже шість діб перебуває без зв’язку з українською енергосистемою, а живлення її систем безпеки забезпечують резервні дизельні електростанції.

Про це повідомляє Держатомрегулювання.

"Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередач та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній – всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм. Наразі точно не відомо, які запаси дизельного палива на промисловому майданчику ЗАЕС і скільки часу зможуть працювати дизельні генератори, щоб забезпечувати роботу систем безпеки та систем важливих для безпеки", – заявив Голова Держатомрегулювання – Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

"Відсутність зовнішнього електропостачання ЗАЕС з української енергосистеми несе великі загрози для ядерної та радіаційної безпеки", – наголосив він.