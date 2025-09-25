У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
На Запорізькій АЕС триває блекаут через дії російських окупантів, - Енергоатом

Станція вимушена працювати на дизель-генераторах, які призначені лише для аварійного живлення. 

На Запорізькій АЕС триває блекаут через дії російських окупантів, - Енергоатом
Російські військові на ЗАЕС (архів)
Фото: EPA/UPG

Другий день поспіль окупована росіянами Запорізька атомна електростанція змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання.

Про це повідомляє Енергоатом.

У компанії наголосили, що це створює критичну ситуацію, яка загрожує безпеці не лише України, а й країнам Європи.

Як повідомялося, 23 вересня, внаслідок чергової провокації з боку російських військових, було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми. На контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання немає.

"Попри це, окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання, продовжуючи грубу дезінформаційну кампанію проти України. Таким чином вони свідомо наражають на небезпеку мільйони людей на всьому континенті", - йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі наголошують, що дизель-генератори призначені лише для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції. Їх зупинка може призвести до втрати контролю над ядерною безпекою об’єкта.

"Закликаємо міжнародну спільноту та партнерів посилити тиск на країну-агресора. Станція має бути негайно повернена під контроль свого єдиного законного оператора – Енергоатома, щоб запобігти радіаційній та ядерній катастрофі", - йдеться в повідомленні. 

  • Запорізька АЕС окупована ворогом з початку повномасштабного вторгнення. Весь цей час росіяни загрожують глобальній ядерній безпеці Європи. Ворог замінив персонал станції росіянами. На території станції неодноразово лунали вибухи, також там була пожежа. ЗАЕС пережила майже десяток блекаутів.
