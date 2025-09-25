На Запорізькій АЕС триває блекаут через дії російських окупантів, - Енергоатом

Станція вимушена працювати на дизель-генераторах, які призначені лише для аварійного живлення.

Другий день поспіль окупована росіянами Запорізька атомна електростанція змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання.

Про це повідомляє Енергоатом.

У компанії наголосили, що це створює критичну ситуацію, яка загрожує безпеці не лише України, а й країнам Європи.

Як повідомялося, 23 вересня, внаслідок чергової провокації з боку російських військових, було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми. На контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання немає.

"Попри це, окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання, продовжуючи грубу дезінформаційну кампанію проти України. Таким чином вони свідомо наражають на небезпеку мільйони людей на всьому континенті", - йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі наголошують, що дизель-генератори призначені лише для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції. Їх зупинка може призвести до втрати контролю над ядерною безпекою об’єкта.

"Закликаємо міжнародну спільноту та партнерів посилити тиск на країну-агресора. Станція має бути негайно повернена під контроль свого єдиного законного оператора – Енергоатома, щоб запобігти радіаційній та ядерній катастрофі", - йдеться в повідомленні.