Спротив: на ТОТ України почали закривати АЗС через відсутність палива

На тимчасово окупованих територіях України через відсутність пального закриваюся заправки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Паливна криза на ТОТ посилюється. На захоплених землях заправки все частіше вимикають колонки через відсутність пального. Поки що закриття тимчасове", — ідеться у повідомленні.

Найгірша ситуація в Криму, поки що найменше закритих заправок — на ТОТ Запоріжжя.

"Це наслідок нездатності російського керівництва справлятися з викликами війни й ігнорування потреб окупованих територій", — кажуть у ЦНС.