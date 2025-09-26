Спротив: на ТОТ України почали закривати АЗС через відсутність палива

Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
ГоловнаСуспільствоПодії

Спротив: на ТОТ України почали закривати АЗС через відсутність палива

Найгірша ситуація в Криму.

Спротив: на ТОТ України почали закривати АЗС через відсутність палива
Фото: zakon.kz

На тимчасово окупованих територіях України через відсутність пального закриваюся заправки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Паливна криза на ТОТ посилюється. На захоплених землях заправки все частіше вимикають колонки через відсутність пального. Поки що закриття тимчасове",  — ідеться у повідомленні.

Найгірша ситуація в Криму, поки що найменше закритих заправок — на ТОТ Запоріжжя.

"Це наслідок нездатності російського керівництва справлятися з викликами війни й ігнорування потреб окупованих територій", — кажуть у ЦНС.

  • Українські дронові удари по російських нафтопереробних заводах призвели до того, що експорт пального з Росії наближається до найнижчого рівня з 2020 року, перериваючи одне з ключових джерел доходів Кремля.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies