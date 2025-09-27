Росіяни поцілили дроном у цивільне авто на Сумщині. Загинув чоловік

Ще один чоловік поранений.

Сьогодні, 27 вересня, російські війська дроном атакували цивільний автомобіль у Сумській області. Загинув чоловік, ще один – поранений.

Про це написав у телеграмі очільник ОВА Олег Григоров.

"Ворог атакував цивільний автомобіль у селі Зноб-Новгородської громади. Російський безпілотник поцілив прямо у лобове скло автівки", – розповів він.

Унаслідок влучання загинув 59-річний чоловік. Ще один чоловік поранений, його доставили до лікарні, медики надають допомогу.