Росіяни поцілили дроном у цивільне авто на Сумщині. Загинув чоловік

Ще один чоловік поранений. 

Ілюстративне фото
Фото: прокуратура Сумської області

Сьогодні, 27 вересня, російські війська дроном атакували цивільний автомобіль у Сумській області. Загинув чоловік, ще один – поранений. 

Про це написав у телеграмі очільник ОВА Олег Григоров.

"Ворог атакував цивільний автомобіль у селі Зноб-Новгородської громади. Російський безпілотник поцілив прямо у лобове скло автівки", – розповів він. 

Унаслідок влучання загинув 59-річний чоловік. Ще один чоловік поранений, його доставили до лікарні, медики надають допомогу.

  • Російський дрон сьогодні також атакував працівників газової служби у Сумській області під час ліквідації наслідків  обстрілу РФ.
