У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Клименко: через російську атаку пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів, постраждало 70 людей

До ліквідації наслідків комбінованої атаки РФ в 11 регіонах залучено 1,5 тисячі поліцейських та рятувальників.

Клименко: через російську атаку пошкоджено понад 100 цивільних об'єктів, постраждало 70 людей
Фото: ДСНС України

Росія понад 12 годин атакувала Україну, відомо про пошкодження 100 цивільних об’єктів та понад 70 постраждалих. 

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, до ліквідації наслідків в 11 регіонах залучено понад 1500 рятувальників та поліціянтів.

У Києві працюють на восьми локаціях. Загинуло четверо людей. Серед них – 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі.

Всього по Україні понад 70 поранених. Під час ліквідації наслідків обстрілу стався обвал конструкцій – травмовано двох рятувальників. Їм надають медичну допомогу.

Поліцейські отримали понад 700 заяв від громадян про пошкоджене чи знищене майно. Кількість звернень постійно зростає.
