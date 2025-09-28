Клименко: через російську атаку пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів, постраждало 70 людей

До ліквідації наслідків комбінованої атаки РФ в 11 регіонах залучено 1,5 тисячі поліцейських та рятувальників.

Росія понад 12 годин атакувала Україну, відомо про пошкодження 100 цивільних об’єктів та понад 70 постраждалих.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, до ліквідації наслідків в 11 регіонах залучено понад 1500 рятувальників та поліціянтів.

У Києві працюють на восьми локаціях. Загинуло четверо людей. Серед них – 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі.

Всього по Україні понад 70 поранених. Під час ліквідації наслідків обстрілу стався обвал конструкцій – травмовано двох рятувальників. Їм надають медичну допомогу.

Поліцейські отримали понад 700 заяв від громадян про пошкоджене чи знищене майно. Кількість звернень постійно зростає.