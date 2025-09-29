Контрнаступ під Добропіллям: Сирський повідомив оновлені дані про звільнену площу

Сили оборони продовжують деокупацію та зачистку населених пунктів від ворога.

Олександр Сирський працював у бригадах, які беруть участь у контрнаступі

Головком Олександр Сирський провів день у бригадах, що воюють на головних напрямках фронту. Зокрема – Добропільському, розповіли на сторінці головнокомандувача в Facebook.

Він провів нараду з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступальної операції. Станом на сьогодні за час контрнаступу Сили оборони звільнили 175 квадратних кілометрів, зачистили від ДРГ – майже 195 квадратних кілометрів.

“Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні”, – сказав Сирський.

За час контрнаступу ворог втратив 969 одиниць озброєння і військової техніки.

Сирський визначив завдання та віддав необхідні вказівки щодо підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема на дальніх відстанях; нейтралізації ворожих диверсійних груп у визначених районах; підвищення якості взаємодії підрозділів.

Контрнаступ під Добропіллям

Про проведення контрнаступальних дій на Покровському напрямку президент повідомив 11 днів тому. Покровський був головним напрямком просування ворога протягом тривалого часу.

Станом на 20 вересня було звільнено 160 квадратних кілометрів, зачищено – 170. Ворог у намаганні втримати позиції перекинув на напрямок морську піхоту.