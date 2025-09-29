“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Зеленський: Добропільська контрнаступальна операція триває

Силам оборони вдалося звільнити від початку операції більш ніж 174 квадратних кілометр.

Зеленський: Добропільська контрнаступальна операція триває
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про хід Добропільської контрнаступальної операції.

“Добропільська контрнаступальна операція триває. Я хочу подякувати всім нашим залученим підрозділам за ефективність”, - сказав Зеленський.

Він зазначив, що на початок сьогоднішньої доби Силам оборони вдалося звільнити понад 174 кв. км. Крім того, більш ніж 194 кв. км. були очищені від російських диверсантів.

Президент додав, що російські втрати тільки в рамках цієї операції майже 3,2 тис. осіб, і більшість з них - безповоротні втрати.
