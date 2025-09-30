Якщо ситуація погіршиться, в місті відкриють пункти незламності.

В Одесі випала півторамісячна норма опадів, у місті введений в дію План реагування на надзвичайні ситуації.

Про це повідомив міський голова Генадій Труханов.

"Разом з комунальниками працюють добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС. Вони відкачують воду з підвалів, допомагають евакуйовувати транспорт із зон підтоплення, слідкують за критичною інфраструктурою", - написав Труханов в Telegram.

Він зазначив, що ввесь громадський електротранспорт зупинив свою роботу о 17:30. У зонах підтоплень також обмежено рух легкового транспорту. Якщо ситуація погіршиться, в місті відкриють пункти незламності.

"Прошу одеситів бути уважними, обирати безпечні маршрути, без необхідності не покидати свої домівки та стежити за нашими офіційними повідомленнями", - закликав мер.

Як повідомлялося, негода накрила Одещину вночі 30 вересня. Найбільше постраждав Білгород-Дністровський район. Станом на 17:00 в області електропостачання відновили у 12 населених пунктах.