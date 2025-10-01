Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
ЦПД: Кремль посилює мілітаризацію українських дітей та молоді

До 2030 року РФ хоче збільшити кількість учасників мілітарної організації «двіженія пєрвих» до 18 млн. 

ЦПД: Кремль посилює мілітаризацію українських дітей та молоді
Фото: ЦПД

Кремль посилює процес мілітаризації дітей та молоді. Під час чергового з’їзду путінського «двіженія пєрвих» керівник організації Артур Орлов заявив про намір до 2030 року збільшити кількість її учасників із нинішніх 12,5 млн до 18 млн. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. 

Фактично кожен другий громадянин РФ віком від 6 до 25 років має увійти до складу цієї парамілітарної структури.

Організація, створена у 2022 році як російський аналог радянської піонерії, активно розбудовує власну мережу. Планується збільшити кількість первинних осередків із 51 до 78 тисяч, а також утричі розширити корпус наставників — до понад 5 млн осіб. 

Наставниками можуть бути педагоги, студенти та учасники війни проти України.

Через такі структури Кремль формує покоління, виховане у дусі ненависті до України та Заходу, й готує молодь до участі у війні ще зі шкільного віку.
