Кремль вербує підлітків на війну проти України, — спротив

Кремль активно вербує підлітків на війну проти України та спонукають дітей до укладання контракту з досягненням повноліття. Таким чином РФ сподівається набрати десятки тисяч підлітків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Кремль шукає живу силу, аби поповнити безпрецедентні втрати свого м’яса в Україні. Наразі на росії спостерігається активне вербування учасників патріотичних рухів, зокрема мережі центрів мілітарного виховання "воїн" та "юнармії". Підлітків 17 років активно вербують до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття", — інформують у спротиві.

За допомогою вербування і пропаганди Кремль сподівається набрати десятки тисяч підлітків для майбутньої участі у війні.