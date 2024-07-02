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Кремль вербує підлітків на війну проти України, — спротив

Росіяни сподіваються набрати десятки тисяч підлітків.

Кремль вербує підлітків на війну проти України, — спротив
"Юнармія" РФ
Фото: Центр нацспротиву

Кремль активно вербує підлітків на війну проти України та спонукають дітей до укладання контракту з досягненням повноліття. Таким чином РФ сподівається набрати десятки тисяч підлітків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Кремль шукає живу силу, аби поповнити безпрецедентні втрати свого м’яса в Україні. Наразі на росії спостерігається активне вербування учасників патріотичних рухів, зокрема мережі центрів мілітарного виховання "воїн" та "юнармії". Підлітків 17 років активно вербують до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття", — інформують у спротиві.

За допомогою вербування і пропаганди Кремль сподівається набрати десятки тисяч підлітків для майбутньої участі у війні. 

  • На ТОТ України розбудовують мережу "юнармії" – російського аналога нацистського руху гітлер’югенд, мілітаристичного руху підлітків, як мають стати основою ЗС РФ надалі. 
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