Як зафіксувати закінчення війни в Україні

Офіційний Київ намагається знайти робочі формати, які б дозволили ще цього року провести переговори з РФ про закінчення війни у нашій країні й встановлення миру. При цьому до цих переговорів у керівництва України є декілька категоричних вимог. Одна із них – переговори з Москвою можливі тільки із залученням посередників. Як варіант - зробити так саме, як це було два роки тому при укладанні «зернової угоди» за посередництвом ООН і Туреччини.

Фото: EPA/UPG

Більш детальне про бачення офіційного Києва переговорів про мир із Росією та про ту роботу, яка ведеться у цьому напрямку зараз, президент Зеленський розповів у інтерв’ю колумністці американського видання Philadelphia Inquire Труді Рубін. До речі, тій самій пані, яка у 2000 році стала автором популярного питання-мему «Who is mister Putin?»

Інтерв'ю Володимира Зеленського Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer 30.06.2024

Й перша важлива новела - Зеленський припустив можливість переговорів із президентом РФ Путіним. Бо раніше й він, й інші представники української влади неодноразово казали про неможливість таких переговорів, що навіть закріплено в Україні законодавчо. Але, підкреслив Зеленський, єдиний варіант переговорів із російським лідером — використання посередників, як це було під час обговорення та створення чорноморського зернового коридору: «Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони, своєю чергою, взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім підписувати відповідну угоду з РФ. Так воно і спрацювало: дві дзеркальних угоди, між якими ООН та Туреччина».

На думку Зеленського, подібну модель можна було б використати к майбутніх переговорах з РФ, зокрема, у питаннях енергетики та свободи судноплавства. Посередниками могли б виступити країни з різних континентів, щоб не казали про залученість у якості посередника виключно «колективного Заходу».

Про можливість використання досвіду угоди про зерновий коридор у минулому місяці говорив й міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Схоже, станом на зараз це головний робочий формат залучення РФ до переговорів, над яким працює українська сторона. «Поки що ми маємо тільки таку модель», - визнав у інтерв’ю Philadelphia Inquire Зеленський.

Крім формату переговорів є велике питання з їхніми термінами. Відразу після першого Саміту миру у Швейцарії представники нашої країни зазначили, що планують провести другий такий захід до кінця цього року, орієнтовно восени. Й цей намір абсолютно правильний - для того, щоб не затягувати із подальшим просуванням до оформлення закінчення війни в нашій країні у офіційного Києва є всі підстави.

Але тут може втрутитися ситуація на міжнародній арені - у листопаді в США відбудуться президентські вибори. А, як зазначає «Дзеркало тижня», «майбутні вибори в США ставлять на паузу багато світових процесів і вмикають режим очікування для ухвалення багатьох рішень».

Проте, оскільки у самої України у ситуації війни на виживання немає можливості ані поставити на паузу війну в країні, а не перейти в життя у режимі очікування результатів виборів у США, то офіційний Київ продовжує рух до закінчення війни. А саме – до того, щоб закінчити її із сильних позицій.

На шляху до сильної переговорної позиції

Деякі складові цього процесу, який триває просто зараз, Зеленський позначив у бесіді з пані Рубін. Так, у тактичному вимірі – це не дати Росії отримати можливість підійти до переговорів, маючи в активі чергові перемоги в Україні. Бо РФ постійно намагається отримати хоча б невеликі успіхи у війні із тим, щоб відразу після того спробувати нав’язати Україні свої умови переговорів. «Для них важливо мати інформаційний виграш. Їм потрібна окупація чогось, щоб потім сказати, що вони готові до переговорів. Ми повинні вистояти. І повинні максимально послабити ворога, аби до моменту перемовин він не був на тій самій хвилі, зверху», - сказав Зеленський.

Для цього він наполягає на наданні Вашингтоном дозволу на застосування американських ракет великої дальності ATACMS для ударів по аеродромах глибоко в російському тилу.

Наступне завдання – залучити до процесу формування механізмів закінчення війни й встановлення миру в Україні впливові країни з Азії, насамперед Китай, а також країни «Глобального Півдня» з Африки, Латинської Америки. «Їхні представники готують вирішення тієї чи іншої кризи, а потім цей документ, якщо він задовольняє Україну, має розбиратися із представниками Російської Федерації», виклав своє бачення цього процесу український лідер.

І що є вкрай важливим – у цьому інтерв’ю президент Зеленський пояснив, як у Києві бачать реальну перемогу України: «Перша частина – не допустити руйнації повністю України і всього українського. Поки не закінчиться війна, не можна говорити, що ми повністю відстояли нашу незалежність. Дуже важливий момент в перемозі – безпека для сьогодення і для майбутніх поколінь. А це неможлівість повторення агресії».

Цю неможливість мають забезпечити вступ України в Євросоюз і НАТО. Він також висловив думку, що для всього світу перемогою війни в Уераїні стане «повернення Росії в межі її території».

Отже, у ході підготовки до другого Саміту миру вже найближчим часом Київ підготує документ щодо мирного плану. «Це документ, де частина питань вирішується вже не кулями, а у тому чи іншому форматі діалогу. Ми спробуємо зробити все, аби цей документ потрапив на стіл до представників Росії і щоб різні потужні країни спробували справедливо закінчити цю війну, безумовно, у різних форматах і діалогах», - сказав Зеленський.

При підготовці цього плану дій, у Києві продовжують виходити із того, щоб встигнути провести другий Саміт миру до кінця цього року.