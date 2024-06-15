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Зеленський: учасники саміту миру повинні погодити прозорий план і повідомити Росії

Він розраховує, що погодження кінця війни може відбутися вже на другому саміті. 

Зеленський: учасники саміту миру повинні погодити прозорий план і повідомити Росії
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Російський керманич Володимир Путін повинен перейти від мови ультиматумів до мови світової більшості, яка бажає справедливого миру. Про це український президент Володимир Зеленський сказав на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру.

За його словами, цей саміт може довести, що повернення безпеки насправді можливе. Учасники саміту напрацюють для цього кроки. 

Після цього створять план, аби кожен цей крок запрацював: від ядерної та продовольчої безпеки до звільнення полонених і депортованих, повного завершення війни без загрози її нового початку.

Статут ООН визначає підвалини миру та співіснування народів – тому потрібно до них повернутися.

"З цією метою ми повинні вирішити, яким чином держави будуть співпрацювати, хто буде співлідерами, щоб закріпити та виконати план дій.  Це зрозумілі та можливі цілі. Зараз тут немає Росії, тому що якби Росія зацікавлена в мирі – не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він може бути досягнутий", – сказав президент.

Він додав, що Статут ООН є основою, а потім коли план дій буде погоджений всіма і прозорий для народів, тоді його прокомунікують представникам Росії: "таким чином, щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни".

  • За день до Глобального саміту миру Путін оголосив черговий ультиматум, мовляв, Росія сяде за стіл переговорів, якщо українці відмовляться від свого Криму і чотирьох областей та вступу до НАТО, а демократичний світ зніме з росіян санкції. В українському МЗС назвали його вимоги абсурдними.
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