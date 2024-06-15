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Генштаб: спроба росіян атакувати Кринки завершилася невдачею

Армія агресора продовжує тиснути на Покровському напрямку, на Харківському збільшилася кількість ворожих штурмів.

Генштаб: спроба росіян атакувати Кринки завершилася невдачею
Український військовий
Фото: Генштаб

Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 60 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани російського агресора. В основному окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку.

Про це повідомив Генштаб. 

На Придніпровському напрямку закінчилась невдачею спроба агресора атакувати в районі Кринок.

Агресор збільшив кількість атак на Харківському напрямку до п’яти за сьогодні. Бої тривають в районі Вовчанська. Також в цьому районі ворог застосував КАБи з території Бєлгородської області Росії.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб окупантів просунутися наразі дорівнює трьом, активні бойові дії на цей час відсутні.

На Покровському напрямку тривають дев’ять боєзіткнень в районах Новоолександрівки, Калинового, Новоселівки Першої. За сьогодні уже 24 рази ворог намагався тиснути на цьому напрямку за підтримки авіації, зокрема бомбардував КАБами райони Новогродівки, Олександрополя, Мирного, Желанного, Євгенівки, Новоселівки Першої та Карлівки. Напрямок залишається найгарячішим.

Триває бій в районі Красногорівки на Курахівському напрямку. Наразі тут нараховується уже сім боєзіткнень з початку доби.

На Времівському напрямку ворог намагався атакувати вісім разів. Всі спроби поліпшити своє тактичне положення виявилися безуспішними.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

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