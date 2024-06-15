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На кордоні із Угорщиною за добу затримали 9 нелегалів-чоловіків

Одна група нелегалів пробиралася до кордону самостійно, члени інших заплатили за "послуги" перетину кордону по 5500 та 7000 доларів.

На кордоні із Угорщиною за добу затримали 9 нелегалів-чоловіків
Затримані нелегали
Фото: ДПСУ

Впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону затримали 9 чоловіків, які намагалися незаконно потрапили в Угорщину.

Як інформує ДПСУ, трьох жителів Київщини та чотирьох жителів Закарпаття затримали прикордонники відділу "Лужанка".

Кияни збиралися перетинати кордон уночі. Самостійно проклавши собі маршрут за онлайн картами, чоловіки сподівалися, що зможуть у темряві непомітно покинути територію України. Проте, за кількасот метрів до держрубежу нічну "прогулянку" киян перервав прикордонний наряд.

"Їх закарпатські "послідовники" також розраховували залишитися "невидимими", щоправда перед "мандрівкою" знайшли переправників, яким заплатили по 5500 доларів США. Під час затримання порушники спробували втекти від прикордонного наряду. Щоб зупинити зловмисників, прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору", – йдеться у повідомленні. 

Затримані нелегали
Фото: ДПСУ
Затримані нелегали

Ще двох порушників кордону затримали військовослужбовці відділу "Косино". У ході реалізації оперативної інформації прикордонний наряд помітив на околиці села Запсонь двох чоловіків, які прямували до кордону. Правопорушників затримали. Ними виявилися двоє жителів Чернігівщини. Чоловіки прибули на Закарпаття за вказівкою переправників, яким за сприяння у незаконному перетинанні кордону кожен мав віддати по 7 тисяч доларів США.

Стосовно затриманих складено протоколи про правопорушення, передбачене ст.204-1 ККУ.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

На Одещині зупинили зерновоз, який замість збіжжя перевозив 41 нелегала. У фурі були чоловіки віком 18-60 років із 12 областей України.

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