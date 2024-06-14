У фурі були чоловіки віком 18-60 років із 12 областей України.

Прикордонники Ізмаїльського загону зупинили на Одещині фуру, водій якого замість збіжжя перевозив 41 "пасажира".

Про це повідомили у ДПСУ.

"За оперативною інформацією, охоронці державного кордону зупинили вантажівку марки «Рено» неподалік населеного пункту Новосельське Ренійської громади. Як і очікувалось, водій, мешканець Болградського району, замість зерна в причепі перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18-60 років", – зазначили у Держприкордонслужбі.

Фото: ДПСУ 41 нелегал із Одещини

"Туристами" виявились жителі Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині.



"За ознаками злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", стосовно двох фігурантів направлено повідомлення до Національної поліції. Щодо інших порушників прикордонники склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", – додали у ДПСУ.

У Закарпатській області 9 червня вантажівка прорвала кордон. Автомобіль незаконно в'їхав на угорську територію. Прикордонники Угорщини затримали 32 українців.