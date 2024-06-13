Українські прикордонники допомогли знайти вкрадене полотно XVII століття

Картина зникла з нідерландського музею ще у січні 2009 року і весь цей час перебувала в розшуку Інтерполу.

Співробітники Державної прикордонної служби України сприяли поверненню до нідерландського Вестфрісського музею експонату, що був викрадений майже 20 років тому, і весь цей час перебував у розшуку Інтерполу.

Згідно з повідомленням на сайті ДПСУ, йдеться про картину художника Яна Линсена, яка датована 1629 роком. Оперативно-розшуковий відділ Житомирського прикордонного загону з'ясував, що полотно незаконно перебувало у власності громадянина України, який шукав покупців у нашій державі та сусідній Польщі.

Внаслідок взаємодії з Прикордонною вартою Польщі та представниками Нідерландів було розроблено план, який дав можливість вилучити у злодія картину та провести його затримання. Наразі його справою займається прокуратура у Кракові.