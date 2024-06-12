Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
ГоловнаСуспільствоВійна

Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів М113

Бронетехніка має прибути в Україну цього тижня.

Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів М113
Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів М113
Фото: Міноборони Литви

Сьогодні, 12 червня, уряд Литви схвалив передачу Україні 14 бронетранспортерів М113. 

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Литви.

“Передані броньовані машини призначені для посилення можливостей української армії з розмінування та є безоплатним внеском Литви в підтримку, мобілізовану Коаліцією з розмінування, яку очолює Ісландія”, - йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Google News

Рішення щодо передачі бронетехніки М113 було ініційоване Міністерством національної оборони та армією Литви.

Міноборони Литви уточнило, що цього тижня бронетехніка має прибути до України.

  • Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що Вільнюс готовий надіслати персонал для допомоги в навчанні військ на українській території.
  • Уряд Литви виділить Україні 13,5 млн євро на закупівлю радарів, які покращать оповіщення, візуальне попередження атаки РФ.
  • Уряд Литви придбає для ЗСУ 6 РЛС Amber-1800 з дальністю виявлення об’єктів до 400 кілометрів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies