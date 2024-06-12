Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів М113

Сьогодні, 12 червня, уряд Литви схвалив передачу Україні 14 бронетранспортерів М113.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони Литви.
“Передані броньовані машини призначені для посилення можливостей української армії з розмінування та є безоплатним внеском Литви в підтримку, мобілізовану Коаліцією з розмінування, яку очолює Ісландія”, - йдеться у повідомленні.
Рішення щодо передачі бронетехніки М113 було ініційоване Міністерством національної оборони та армією Литви.
Міноборони Литви уточнило, що цього тижня бронетехніка має прибути до України.
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