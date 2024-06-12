Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів М113

Бронетехніка має прибути в Україну цього тижня.

Сьогодні, 12 червня, уряд Литви схвалив передачу Україні 14 бронетранспортерів М113.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Литви.

“Передані броньовані машини призначені для посилення можливостей української армії з розмінування та є безоплатним внеском Литви в підтримку, мобілізовану Коаліцією з розмінування, яку очолює Ісландія”, - йдеться у повідомленні.

Рішення щодо передачі бронетехніки М113 було ініційоване Міністерством національної оборони та армією Литви.

Міноборони Литви уточнило, що цього тижня бронетехніка має прибути до України.