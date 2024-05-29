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Уряд Литви виділяє 13,5 мільйонів євро на закупівлю радарів для України

Цьогоріч Литва закупить Україні чотири радари для оповіщень.

Уряд Литви виділяє 13,5 мільйонів євро на закупівлю радарів для України
Фото: marijampole.lt

Уряд Литви виділить Україні 13,5 мільйонів євро на закупівлю радарів, які покращать оповіщення, візуальне попередження атаки РФ.

Про це повідомив міністр оборони країни Лаурінас Кащюнас, пише Delfi.

Таким чином Литва приєдналася до німецької коаліції з ППО. За словами Кащюнаса, загалом цьогоріч Литва хоче купити для України чотири радари. 

“Вони покращать оповіщення, візуальне попередження, а потім і можливість знищення всіх повітряних об'єктів", – сказав міністр оборони. 

За словами міністра, радари закуплять на прохання України. 

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