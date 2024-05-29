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Суд над Трампом у справі про підкуп порнозірки: сторони виступили зі заключними аргументами

Сьогодні суддя дасть подальші інструкції присяжним.

Суд над Трампом у справі про підкуп порнозірки: сторони виступили зі заключними аргументами
Дональд Трамп під час засідання суду
Фото: EPA/UPG

Обвинувачення й захист у кримінальній справі проти колишнього президента США Дональда Трампа щодо підкупу порнозірки за мовчання виголосили вчора заключні аргументи, пише Укрінформ.

Сьогодні суддя Хуан Мерчан має зачитати присяжним інструкції щодо їхніх подальших дій, і вони зберуться за зачиненими дверима, аби ухвалити вердикт.

Судячи із заключних виступів обвинувачення та захисту, центральним пунктом справи буде ставлення присяжних до свідчень колишнього адвоката Трампа Майкла Коена. Адвокати підсудного характеризують його як цілковитого брехуна, настільки засліпленого ненавистю до свого колишнього боса, що він вигадав історію про “чорну бухгалтерію” Трампа.

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Прокурори, зі свого боку, показали, що свідчення Коена підтверджені численними речовими доказами ‒ текстовими та голосовими повідомленнями, банківськими виписками, рукописними нотатками та показаннями інших свідків.

  • Трампа звинувачують у фальсифікації бухгалтерської звітності президентської кампанії у 2016 році, щоб приховати виплати порнозірці Стормі Деніелс 130 тисяч доларів за мовчання щодо сексуального зв’язку з Трампом.
  • Якщо присяжні визнають експрезидента винним, він стане першим президентом США, засудженим за кримінальний злочин. Для цього сі присяжні мають висловитися одноголосно щодо кожного з 34 пунктів обвинувачення проти Трампа.
  • У разі визнання його винним суддя на окремому судовому засіданні має визначити міру покарання засудженому.
  • Раніше адвокати Трампа просили суддю зняти заборону на публічне висловлення думок щодо учасників процесу після того, як Деніелс розповіла подробиці інтимного зв'язку з мільярдером. Проте Хуан Мерчан не задовольнив це клопотання через "дошкульність та послужний список відповідача, який говорить сам за себе".
  • На початку травня суддя штату Флорида вирішив відкласти на невизначений термін початок розгляду іншої кримінальної справи проти Трампа ‒ за звинуваченням у незаконному зберіганні секретних документів.
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