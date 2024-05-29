Суд над Трампом у справі про підкуп порнозірки: сторони виступили зі заключними аргументами

Дональд Трамп під час засідання суду

Обвинувачення й захист у кримінальній справі проти колишнього президента США Дональда Трампа щодо підкупу порнозірки за мовчання виголосили вчора заключні аргументи, пише Укрінформ.

Сьогодні суддя Хуан Мерчан має зачитати присяжним інструкції щодо їхніх подальших дій, і вони зберуться за зачиненими дверима, аби ухвалити вердикт.

Судячи із заключних виступів обвинувачення та захисту, центральним пунктом справи буде ставлення присяжних до свідчень колишнього адвоката Трампа Майкла Коена. Адвокати підсудного характеризують його як цілковитого брехуна, настільки засліпленого ненавистю до свого колишнього боса, що він вигадав історію про “чорну бухгалтерію” Трампа.

Прокурори, зі свого боку, показали, що свідчення Коена підтверджені численними речовими доказами ‒ текстовими та голосовими повідомленнями, банківськими виписками, рукописними нотатками та показаннями інших свідків.