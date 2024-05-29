Амбасадоркою UNITED24 стала американська акторка, зірка серіалу “Зачаровані” Аліса Мілано

Амбасадоркою UNITED24 стала американська акторка, зірку серіалу “Зачаровані” Аліса Мілано.
Про це Мілано та ініціатива повідомили у соцмережі Instagram.
“Повномасштабна війна в Україні є жорстокою, підлою та варварською. Вона має закінчитися ‒ справедливим миром і перемогою України. Я хочу, щоб українці знали, що я буду поруч з Україною і підтримуватиму їх на цьому шляху”, ‒ заявила акторка.
Активістка підтримуватиме напрямок “Освіта і наука”.
- Вчора стало відомо, що амбасадоркою UNITED24 також стала акторка, дворазова лауреатка премії “Оскар” Гіларі Свенк.
- Амбасадор UNITED24, актор Міша Коллінз та режисер Даріус Мардер провели день у Сумській області. Міша Коллінз збирає 450 тис. доларів на машину для розмінування, яка допоможе повернути життя на українські землі.
- Програма UNITED24 в 2023 зібрала майже 300 млн доларів донатів.