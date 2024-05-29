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Амбасадоркою UNITED24 стала американська акторка, зірка серіалу “Зачаровані” Аліса Мілано

Активістка підтримуватиме напрямок “Освіта і наука”.

Амбасадоркою UNITED24 стала американська акторка, зірка серіалу “Зачаровані” Аліса Мілано
Фото: EPA/UPG

Амбасадоркою UNITED24 стала американська акторка, зірку серіалу “Зачаровані” Аліса Мілано.

Про це Мілано та ініціатива повідомили у соцмережі Instagram.

“Повномасштабна війна в Україні є жорстокою, підлою та варварською. Вона має закінчитися ‒ справедливим миром і перемогою України. Я хочу, щоб українці знали, що я буду поруч з Україною і підтримуватиму їх на цьому шляху”, ‒ заявила акторка.

Активістка підтримуватиме напрямок “Освіта і наука”.

  • Вчора стало відомо, що амбасадоркою UNITED24 також стала акторка, дворазова лауреатка премії “Оскар” Гіларі Свенк.
  • Амбасадор UNITED24, актор Міша Коллінз та режисер Даріус Мардер провели день у Сумській області. Міша Коллінз збирає 450 тис. доларів на машину для розмінування, яка допоможе повернути життя на українські землі. 
  • Програма UNITED24 в 2023 зібрала майже 300 млн доларів донатів.
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