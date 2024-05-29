Амбасадоркою UNITED24 стала американська акторка, зірка серіалу “Зачаровані” Аліса Мілано

Амбасадоркою UNITED24 стала американська акторка, зірку серіалу “Зачаровані” Аліса Мілано.

Про це Мілано та ініціатива повідомили у соцмережі Instagram.

“Повномасштабна війна в Україні є жорстокою, підлою та варварською. Вона має закінчитися ‒ справедливим миром і перемогою України. Я хочу, щоб українці знали, що я буду поруч з Україною і підтримуватиму їх на цьому шляху”, ‒ заявила акторка.

Активістка підтримуватиме напрямок “Освіта і наука”.