Долучитися до збору може кожен за посиланням у новині.

Амбасадор UNITED24, актор Міша Коллінз та режисер Даріус Мардер провели день у Сумській області.

“Я вражений українською стійкістю”, – зазначив актор.

Разом з підрозділом ДСНС побували на території, де відбувається гуманітарне розмінування, побачили роботу водолазів та познайомилися з пошуковими собаками.

А ще заїхали подивитися на школу, яку повністю зруйнував ворожий «шахед». Саме цей підрозділ ДСНС першим прибув на пошуково-рятувальні роботи.

Міша Коллінз збирає 450 000 доларів на машину для розмінування, яка допоможе повернути життя на українські землі. Долучитись можна за посиланням.

Раніше віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в онлайн-грі Fortnite відтворено майдан Незалежності. Проведений час на цій мапі перетворюється на донати для України. Зокрема, донати підуть на відбудову Прибузької амбулаторії на Миколаївщині.