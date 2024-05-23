Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
ГоловнаСуспільствоВійна

Актор Міша Коллінз відвідав Сумщину. Він збирає 450 000 доларів на машину для розмінування

Долучитися до збору може кожен за посиланням у новині.

Актор Міша Коллінз відвідав Сумщину. Він збирає 450 000 доларів на машину для розмінування
Фото: UNITED24

Амбасадор UNITED24, актор Міша Коллінз та режисер Даріус Мардер провели день у Сумській області. 

“Я вражений українською стійкістю”, – зазначив актор.

Разом з підрозділом ДСНС побували на території, де відбувається гуманітарне розмінування, побачили роботу водолазів та познайомилися з пошуковими собаками. 

А ще заїхали подивитися на школу, яку повністю зруйнував ворожий «шахед». Саме цей підрозділ ДСНС першим прибув на пошуково-рятувальні роботи.  

Міша Коллінз збирає 450 000 доларів на машину для розмінування, яка допоможе повернути життя на українські землі. Долучитись можна за посиланням

Раніше віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в онлайн-грі Fortnite відтворено майдан Незалежності. Проведений час на цій мапі перетворюється на донати для України. Зокрема, донати підуть на відбудову Прибузької амбулаторії на Миколаївщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies