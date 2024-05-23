Нардеп Костенко: наступ на Сумську і Чернігівську області "однозначно в якомусь вигляді буде"

Наразі є загроза для прикордонних територій, насамперед для тих напрямків, з яких захисників перекинули на Харківський.
Харкову зараз не загрожує штурм так, як це відбувається в Вовчанську. Але говорити про відсутність загрози захоплення міста можна лише з прогнозом на деякий час – до тижня максимум, розповів у інтерв'ю LB.ua народний депутат, секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
Він вважає, що північний кордон повинен бути під особливим контролем, тому що ворогу було б складно досягнути раптовості на сході або півдні. Костенко думає, що наступ на Сумську і Чернігівську області "однозначно в якомусь вигляді буде".
"Для ворога логічно було б бити одночасно по Харківщині й Сумщині. Бо тоді ми мали б реагувати на два напрямки. Але вони діють нелогічно з військової точки зору. Тому ми зупинили їх на Харківщині. Але я не виключаю, що наступ можуть посилити. Бо північний напрямок досить великий, що дає дуже широкі можливості росіянам вводити свої війська", – сказав він.
Що говорять про ймовірність наступу Росії на Сумську область
- 3 травня командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк повідомив, що у росіян є план захоплення Харкова або Сум, але невідомо, чи зможуть вони його реалізувати наявними силами.
- Згодом у опублікованому 14 травня коментарі New York Times керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що Росія планує наступ на Суми вже найближчими днями. Він уточнив, що росіяни від самого початку планували операцію в Сумській області, як і в Харківській. За словами Буданова, головна мета цієї операції – інформаційна: створити хаос та паніку і відтягти захисників від східних напрямків та дестабілізувати ситуацію в Україні.