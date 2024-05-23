Нардеп Костенко: наступ на Сумську і Чернігівську області "однозначно в якомусь вигляді буде"

Загроза є для прикордонних територій, з яких перекинули захисників на підсилення Харківської області.

Наразі є загроза для прикордонних територій, насамперед для тих напрямків, з яких захисників перекинули на Харківський.

Харкову зараз не загрожує штурм так, як це відбувається в Вовчанську. Але говорити про відсутність загрози захоплення міста можна лише з прогнозом на деякий час – до тижня максимум, розповів у інтерв'ю LB.ua народний депутат, секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Він вважає, що північний кордон повинен бути під особливим контролем, тому що ворогу було б складно досягнути раптовості на сході або півдні. Костенко думає, що наступ на Сумську і Чернігівську області "однозначно в якомусь вигляді буде".

"Для ворога логічно було б бити одночасно по Харківщині й Сумщині. Бо тоді ми мали б реагувати на два напрямки. Але вони діють нелогічно з військової точки зору. Тому ми зупинили їх на Харківщині. Але я не виключаю, що наступ можуть посилити. Бо північний напрямок досить великий, що дає дуже широкі можливості росіянам вводити свої війська", – сказав він.

Що говорять про ймовірність наступу Росії на Сумську область