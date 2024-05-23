Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
ГоловнаСуспільствоЖиття

У "Дії" впродовж 4 днів не працюватимуть послуги для водіїв

Через застосунок не вдасться перереєструвати авто чи замінити права.

У "Дії" впродовж 4 днів не працюватимуть послуги для водіїв
Фото: скріншот застосунку "Дія"

З 24 до 27 травня включно деякі державні послуги для автовласників не можна буде отримати в режимі онлайн.

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС на своїй сторінці у Telegram, упродовж цього періоду через застосунок "Дія" не будуть доступні перереєстрація авто та заміна водійського посвідчення.

Причиною у відомстві називають зміну реквізитів рахунків для оплати. Заявки, які надійдуть, обіцяють розглянути в порядку черги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies