У "Дії" впродовж 4 днів не працюватимуть послуги для водіїв

Через застосунок не вдасться перереєструвати авто чи замінити права.

З 24 до 27 травня включно деякі державні послуги для автовласників не можна буде отримати в режимі онлайн.

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС на своїй сторінці у Telegram, упродовж цього періоду через застосунок "Дія" не будуть доступні перереєстрація авто та заміна водійського посвідчення.

Причиною у відомстві називають зміну реквізитів рахунків для оплати. Заявки, які надійдуть, обіцяють розглянути в порядку черги.