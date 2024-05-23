У "Дії" впродовж 4 днів не працюватимуть послуги для водіїв

З 24 до 27 травня включно деякі державні послуги для автовласників не можна буде отримати в режимі онлайн.
Як повідомляє Головний сервісний центр МВС на своїй сторінці у Telegram, упродовж цього періоду через застосунок "Дія" не будуть доступні перереєстрація авто та заміна водійського посвідчення.
Причиною у відомстві називають зміну реквізитів рахунків для оплати. Заявки, які надійдуть, обіцяють розглянути в порядку черги.
- Раніше Головний сервісний центр повідомив, що у чоловіків не вимагатимуть військові документи для отримання послуг.
- У "Дії" цьогоріч відкрили рекордну кількість ФОПів.