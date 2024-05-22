У Хмельницькому суд дозволив двом засудженим проходити військову службу за контрактом

Чоловіки будуть служити у Нацгвардії.

Хмельницький міськрайонний суд розпочав розгляд перших подань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби.

Про це повідомила пресслужба Хмельницького міськрайонного суду.

21 травня двоє засуджених розглядались два подання щодо засуджених, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом.

Добровольці - двоє чоловіків 2000-го та 1981 років народження, мешканці сіл Хмельницького та Красилівського районів Хмельниччини.

Вони були засуджені, зокрема, за крадіжки на 4 роки і 9 місяців та на 5 років і 5 місяців.

Обидва добровольці придатні до військової служби за станом здоров’я, пройшли професійно-психологічний відбір, мають достатній рівень фізичної підготовки для виконання покладених на них тепер обов’язків.

Суд вирішив передати чоловіків до підрозділів Нацгвардії України, доставивши до Хмельницького ТЦК та СП для укладення контракту.

Суд постановив встановити над чоловіками адміністративний нагляд терміном на один рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби. Такий нагляд будуть здійснювати командири військової частини, у яких вони проходитимуть військову службу за контрактом. Серед обмежень – заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.

22 травня Хмельницький міськрайонний суд проводить розгляд у відкритих дистанційних судових засіданнях 50 подань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби.