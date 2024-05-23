Засідання Ставки: йшлося про ситуацію на фронті та нові дані про стратегію зриву Саміту миру

Умєров, наприклад, доповів про забезпечення армії всім необхідним і графіки надходження зброї з уже оголошених та очікуваних пакетів допомоги від партнерів України.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

За словами глави держави, доповідав головком Олександр Сирський, який перебував на Харківщині і керував обороною регіону.

"Повна картина бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати", - зазначив Зеленський.

Міністр оборони Рустем Умєров доповів про забезпечення армії всім необхідним і графіки надходження зброї з уже оголошених та очікуваних пакетів допомоги від партнерів України.

Про ситуацію на кордоні доповів очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко котрий, за словами Зеленського, продовжує працювати у прикордонних регіонах - на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині.

Українська розвідка представила нові дані про наміри Росії зірвати Саміт миру у Швейцарії.

"Доповіді розвідок: начальник ГУР МО Кирило Буданов, голова СЗР Олег Іващенко. Окрім планів РФ на полі бою розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру. Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час", - додав Зеленський.