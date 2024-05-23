Сили оборони півдня: Українські військові продовжують утримувати позиції у Кринках на лівобережжі Херсонщини

Українські морські піхотинці станом на 23 травня продовжують виконувати завдання у Кринках на лівобережжі Херсонщини, а також мають успіх.
Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, передає "Суспільне".
Раніше у соцмережах з'явилася інформація про те, що начебто українські захисники вийшли із Кринок.
Плетенчук сказав, що хоча росіяни роблять численні спроби витіснити українських морпіхів з лівого берега, але укотре зазнали втрат і були змушені повернутися на свої позиції.
"Ситуація залишається контрольованою", - сказав начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня.
- Генштаб ЗСУ у зведенні 23 травня повідомляв, що станом на 13.00 на Придніпровському напрямку противник тричі з початку дня починав штурми, спрямовані на плацдарми Сил оборони на лівому березі річки Дніпро. Успіху не мав.