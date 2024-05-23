Сили оборони півдня: Українські військові продовжують утримувати позиції у Кринках на лівобережжі Херсонщини

Інформація про начебто вихід із Кринок не відповідає дійсності.

Українські морські піхотинці станом на 23 травня продовжують виконувати завдання у Кринках на лівобережжі Херсонщини, а також мають успіх.

Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, передає "Суспільне".

Раніше у соцмережах з'явилася інформація про те, що начебто українські захисники вийшли із Кринок.

Плетенчук сказав, що хоча росіяни роблять численні спроби витіснити українських морпіхів з лівого берега, але укотре зазнали втрат і були змушені повернутися на свої позиції.

"Ситуація залишається контрольованою", - сказав начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня.