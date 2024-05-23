На Харківщині від вибуху дрона постраждав 11-річний хлопчик

"Від вибуху дрона постраждав 11-річний хлопчик. Удар стався о 14:30 год в с. Рясне Золочівської громади", – написав Синєгубов.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харківській області від вибуху дрона постраждав 11-річний хлопчик.

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