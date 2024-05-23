На Харківщині від вибуху дрона постраждав 11-річний хлопчик

У Харківській області від вибуху дрона постраждав 11-річний хлопчик.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Від вибуху дрона постраждав 11-річний хлопчик. Удар стався о 14:30 год в с. Рясне Золочівської громади", – написав Синєгубов.
Хлопчика госпіталізували із акубаротравмою.
- Сьогодні російська армія вдарила КАБами по Дергачах та Харкову. Відомо про тринадцять поранених.
- Також раніше у Харкові та області пролунала серія вибухів. Станом на 13:27, внаслідок ударів по місту загинули семеро людей, 16 поранені – це працівники друкарні. В Люботині поранені ще семеро людей. Росіяни завдали не менше 15 ударів.
- Напередодні російська армія вдарила по Харкову з авіації, внаслідок чого поранень зазнали 12 людей.
- За словами Зеленського, терористи РФ користуються відсутністю в України достатньої кількості ППО.