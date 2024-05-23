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На Харківщині від вибуху дрона постраждав 11-річний хлопчик

Дитина отримала акубаротравму.

На Харківщині від вибуху дрона постраждав 11-річний хлопчик
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

У Харківській області від вибуху дрона постраждав 11-річний хлопчик. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Від вибуху дрона постраждав 11-річний хлопчик. Удар стався о 14:30 год в с. Рясне Золочівської громади", – написав Синєгубов.

Хлопчика госпіталізували із акубаротравмою.

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