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Затримали ексохоронця російської катівні, який намагався "заховатися" в ЗСУ

Колаборант намагався уникнути правосуддя, мобілізувавшись до Збройних сил.

Затримали ексохоронця російської катівні, який намагався "заховатися" в ЗСУ
Затриманий колаборант
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного колаборанта, мешканця Миколаївщини, який співпрацював з РФ під час окупації Херсона. Ексохоронець російської катівні намагався уникнути правосуддя і мобілізувався до ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення він підтримав окупантів, за що був призначений охоронцем російської катівні, яку рашисти облаштували на базі захопленої на той час Дар’ївської виправної колонії № 10 у Херсонській області. Туди рашисти звозили репресованих місцевих жителів, зокрема проукраїнських активістів.

Після звільнення правобережної Херсонщини колаборант певний час переховувався, а згодом мобілізувався до українського війська, де сподівався уникнути правосуддя.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігуранта та його спроби сховатися від правосуддя в одній із військових частин на півдні України.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території)", – йдеться у повідомленні СБУ. 

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Тим часом коригувальника ракетного удару по Яворівському полігону, внаслідок якого загинуло понад 60 людей, 73-річного Олександра Косторного засудили до 15 років ув'язнення.

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